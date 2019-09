Dettelbach-Wallfahrt im Fernsehen

Die Wallfahrtskirche Maria im Sand in Dettelbach zählt zu den beliebten Wallfahrtszielen in der Diözese Würzburg. Viele Pilger kommen vor allem Anfang September. Sie ziehen drei Mal um das Gnadenbild und huldigen so der Gottesmutter Maria und erbitten ihren Schutz, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.

Der katholische Fernsehsender KTV hat im vergangenen Jahr einen Film über die Entstehung und Geschichte der Wallfahrt gedreht. In farbenprächtigen Bildern wird ein Wallfahrtstag mit Gottesdiensten und dem Einzug der Pilger gezeigt.

Ausgestrahlt wird der halbstündige Film an diesem Samstag, 7. September, um 21.30 Uhr, Sonntag, 8. September, um 15.30 Uhr, Montag, 9. September, 17.30 Uhr, und Dienstag, 10. September, um 11.30 Uhr.