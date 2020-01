Dettelbach vor 1 Stunde

Dettelbach: Cineworld zeigt die Rocky Horror Picture Show

Wenn auf der großen Leinwand mitreißende Songs wie "Time Warp" oder "There's a Light" und "Sweet Transvestite" erklingen, im Kinosaal Reis geworfen wird, Feuerzeuge leuchten und mit Wasserpistolen geschossen wird, kann es sich nur um die Rocky Horror Picture Show handeln. Mitreißende Songs, eine skurrile Handlung und hervorragende Schauspieler lassen die Welt von Transvestit Dr. Frank N. Furter lebendig werden, der in einem Schloss einen künstlichen Menschen fabriziert hat. The Rocky Horror Picture Show gibt es laut einer Pressemitteilung bei den Classic Movies im Cineworld Mainfrankenpark am Sonntag, 2. Februar, um 12 Uhr zu erleben. Karten gibt es für acht Euro bei der Cineworld Hotline unter Tel.: (09302) 931304 sowie im Internet unter www.cineworld-main.de