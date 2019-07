Kitzingen vor 1 Stunde

Detektiv fasst Ladendieb

In einem Einkaufsmarkt in der Marktbreiter Straße in Kitzingen entwendete ein 31-jähriger Mann am Donnerstagmorgen Ware im Gesamtwert von 30 Euro. Hierbei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Ordnungshüter festgehalten, so die Polizei. Nach erfolgter Sachbearbeitung vor Ort wurde der Mann entlassen.