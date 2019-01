Der ungeklärte Automatenaufbruch

Wer hat im Mainfrankenpark zwei Spielautomaten geknackt und sich einige Tausend Euro ergaunert? Diese Frage bleibt ungeklärt: Das Strafverfahren gegen einen möglichen Täter endete mit einem Freispruch, weil sich die Beweislage am Ende als äußerst dünn erwies.

Es war Ende Juli 2017, als ein Techniker beim Warten der Automaten die beiden Diebstähle entdeckte: Einem Unbekannten war es gelungen, mit sanfter Gewalt die Glücksspielautomaten zu öffnen und die Geldkassetten herauszunehmen. In einem Fall fielen dem Dieb 2655 Euro in die Hände, in dem anderen Fall waren es 1775 Euro. Danach wurden die Kassetten wieder an ihren angestammten Platz zurückgeschoben und der Automat geschlossen.

Nachdem die Sache aufgeflogen war, fiel der Verdacht auf einen 46-jährigen Koch. An einer der Geldkassetten war ein Fingerabdruck von einem Unbekannten gefunden worden, in dem wiederum sich DNA von dem 46-Jährigen befand. Über einen Datenbank-Abgleich wurde schließlich der vorbestrafte Koch ausfindig gemacht. Der Mann bestritt auch gar nicht, öfter an dem Automaten gespielt zu haben. Regelmäßig habe er - nach der Arbeit - fünf Euro in den Automaten gesteckt und zehn Spiele durchlaufen lassen. Den Automaten aufgebrochen habe er jedoch nicht, beteuerte er von Anfang an und auch jetzt vor Gericht.

"Unerklärlich"

"Der Vorwurf ist unerklärlich", spielt auch der Verteidiger auf die Frage an, wie DNA seines Mandanten in das Innere des Automaten gelangen konnte. Auch die Staatsanwaltschaft tut sich schwer, den Tatnachweis zu führen. Die DNA, die der Angeklagte mit Sicherheit beim Spielen am Automaten hinterlassen hat, kann durchaus von einem Dritten an die Kassette gelangt sein - etwa durch den Techniker oder auch den tatsächlichen Dieb. Das sei jedenfalls "nicht auszuschließen", muss am Ende auch der Staatsanwalt eingestehen.

Weil "taugliche Beweismittel" also fehlen, bleibt am Ende nur eines: Der 46-Jährige darf sich über einen Freispruch freuen. Zurück bleibt die Erkenntnis, wie schnell es gehen kann, dass man vom Spieler zum Tatverdächtigen werden kann. Und dass selbst vermeintlich sichere DNA-Treffer nicht automatisch etwas beweisen müssen.