Hellmitzheim vor 2 Stunden

Der kleine Hase und sein Bett

Viele Mütter und ein Vater kamen in den Kindergarten Pusteblume in Hellmitzheim, denn die Kinder und das Team um Kindergartenleiterin Heike Koch hatten zu einer kleinen Feier eingeladen. Zusammen sangen die Zwei- bis Sechsjährigen das „Mami-Lied“, spielten das Theaterstück „Der kleine Hase und sein Bett“ vor und sagten ein Gedicht auf. Im Anschluss folgte ein gemütliches Kaffeetrinken, wie es im Schreiben an die Presse heißt.