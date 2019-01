Der jüngste Korbflechter war zehn Jahre alt

Den Gutschein für ein besonderes Geburtstagsgeschenk löste am vergangenen Wochenende die zehnjährige Sophie Thaler aus Obervolkach in der Pfropfrebengenossenschaft in Sommerach ein.

Hier veranstaltete der Verein für Orts-, Obst- und Gartenpflege Sommerach seinen Weidenflechtkurs, der seit über 10 Jahren stattfindet. "Ich habe mich schon das ganze Jahr auf diesen Kurs gefreut", sagte Sophie Thaler, die begeistert vom Weidenflechten ist. Laut Organisator Valentin Kestler mussten auch in diesem Jahr wieder an zwei Wochenenden Kurse abgehalten werden. "Die Nachfrage ist groß und es kommt auch schon vor, dass wir Absagen erteilen müssen", so Kestler. Lehrgangsleiter war auch in diesem Jahr der 87-jährige Hans Schönberger aus Wiesenbronn. Seit über 70 Jahren beschäftigt sich Schönberger mit diesem Handwerk. "Es wäre schade, wenn dieses Handwerksgeschäft einschlafen würde", so Schönberger, dessen Assistent Bernhard Weisensee (Sommerach) ebenfalls seit vielen Jahren den Kurs begleitet.

Wie Organisator Valentin Kestler mitteilt, kommen die Teilnehmer aus ganz Unterfranken. An die 40 Teilnehmer waren es in diesem Jahr. Das Lehrgansziel: Es musste ein Henkelkorb geflochten werden. Zum Ausbildungsinventar gehörten neben dem Schnitzmesser eine Gartenschere, ein Fleischhaken sowie eine Schnur. Die Kursteilnehmer verschiedener Altersklassen waren mit großem Ehrgeiz bei der Sache, zieht Kestler eine positive Bilanz.

Mit dem Weidenflechtkurs möchte der ausrichtende Verein für Orts-, Obst- und Gartenpflege auch über die Ortsgrenzen hinaus auf sich aufmerksam machen. "Uns liegen bereits jetzt Anfragen für das nächste Jahr vor", berichtet Kestler. Seiner Aussage zufolge gingen die Lehrgangsteilnehmer keineswegs leer nach Hause: So erhielten sie als Lohn und Erinnerung an den Kurs den selbst geflochtenen Weidenhenkelkorb.