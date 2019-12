Der geheime Roman des Monsieur Pick: Feiertagskino im Roxy

Das Roxy Kino in Kitzingen zeigt am zweiten Feiertag um 16 Uhr einen Film für Literaturfreunde, Krimifans und Unterhaltungsfilmliebhaber: Der geheime Roman des Monsieur Pick – er wird zum Bestseller, obwohl er angeblich von einem inzwischen verstorbenen Pizzabäcker verfasst wurde, der in seinem Leben nach Ansicht seiner Familie nicht mehr als einen Einkaufszettel geschrieben hat.

Spannend, unterhaltsam und nicht ohne hintergründigen Humor vollzieht sich die Spurensuche nach dem wirklichen Autor dieses Romans, heißt es in einer Mitteilung des Kinos. Zum Abschluss der Weihnachtsfeiertage bekommen erwachsene Kinobesucher zum Film ein Glas der Weihnachtsbowle Gingle Rox, für die Kinder steht laut Mitteilung eine nichtalkoholische Variante bereit. Tickets können im Internet, telefonisch oder per E-Mail reserviert oder an der Abendkasse gekauft werden.