Der ganze Main rockt bei den Fähren

Drei Fähren in einem Umkreis von sechs Kilometer: Beim Mainschleifen-Fährenfestival am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juli rockt der ganze Main zwischen Fahr, Obereisenheim und Wipfeld/Stammheim. An vier Festplätzen am Mainufer steigt die Mega-Party unter freiem Himmel. Höhepunkt des Festivals ist am Samstag um 22.30 Uhr das Feuerwerk "Main in Flammen" , das von allen Fähren aus zu sehen ist.

Traditionell gibt es auch wieder eine "Fährenwette" am Sonntagnachmittag. In diesem Jahr ist Fahr an der Reihe. Die Veranstalter wetten, dass es nicht zu schaffen ist, 50 Sängerinnen und Sänger mit Schwimmhilfen zu finden, die an der Mainfähre das Lied "Fähra, Fähra faar mi nü", singen. Geht die Wette für den Veranstalter verloren, gibt es für alle Teilnehmer eine Überraschung. Die Wette findet um 16 Uhr an der Mainfähre statt.

Die Besucher erwartet an beiden Tagen Faszination mitten in der Natur am Flussufer. Die Fähren in Fahr, Obereisenheim und Stammheim/Wipfeld sind das ganze Jahr über ein willkommenes Transportmittel um Wege zu verkürzen. Einheimische und Touristen freuen sich gleichermaßen über die Existenz der schwimmenden Brücken. Am Festivalwochenende dürfen sich die Besucher über ein buntes Rahmenprogramm und vier verschiedene kulinarische Themen an den vier Partystandorten in Fahr, Obereisenheim, Wipfeld und Stammheim freuen, Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

"Weingenuss und Sonnenschein so lässt sich´s feiern am Main", lautet das Motto an der Fahrer Mainfähre. Cocktails und Speisen, Spiel und Spaß warten auf die Gäste. Um 17 Uhr zeigt die Wasserwacht ihr Können mit einer Vorführung auf dem Main. Musik gibt es am Samstagabend mit "G-String". Am Sonntag ist die Band "Five 4 You" zu Gast. Teuflisch geht es in Obereisenheim zu. "Der Fährmann lädt zum Höllentanz", lautet die Devise. Musik gibt es am Samstag mit den "Jets" und am Sonntag mit der "Blue-House-Band". Während am Sonntagnachmittag der örtliche Yachtclub ein Programm für Kinder anbietet, wird zeitgleich beim Fischerstechen keine Hose trocken bleiben.

Gaumenfreuden in der freien Natur zu genießen, gilt es an der Fähre Wipfeld auf der Stammheimer Mainseite. Dort sorgen das Weingut Ziegler und ms-Eventkochen für kulinarische Momente. "Der Main rockt – die Fähre uns Partyboot", heißt es am Wipfelder Mainufer. Live-Musik gibt es am Samstag mit der Band "Melly & Clyde" und am Sonntag mit "Sammy".

An beiden Tagen präsentiert der Motoryachtclub Nürnberg um 15.30 Uhr verschiedene Sportboote. Am Sonntag werden Gottesdienste in Fahr (10.30 Uhr / Pfarrkirche), in Obereisenheim (10 Uhr) sowie Stammheim (10.30 Uhr) unter freiem Himmel an den Fähren gefeiert.

Weitere Infos zur Veranstaltung und zum Fahrplan des Mainschleifen-Shuttle unter www.volkach.de.