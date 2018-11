Der Zauber der Rödelseer Christkindles Werkstätten

Stress und Hektik in der vor-adventlichen Zeit haben bei den Christkindles Werkstätten in Rödelsee keinen Platz. Die Besucher tauchen drei Tage lang vielmehr in eine Atmosphäre des Ruhigen und Besinnlichen ein. Dafür sorgt alle Jahre Walter Fuhrmann, der auf ein ausgesuchtes, dem Namen entsprechendes Angebot größten Wert legt.

In und um das Schloss Crailsheim herum hält das Christkind alle Jahre wieder mit seinen Handwerkern Einzug. So möchte man meinen. Es duftet von weihnachtlich bis herzhaft. Den Verlockungen kann kaum einer widerstehen. Die Kinder ziehen ihre Eltern von einem Stand zum nächsten.

Überall darf Handwerkern, natürlich auch Handwerkerinnen, zugeschaut werden. Da werden Lebkuchen verziert, Glaskunstwerke geblasen, Glocken gegossen, Kerzen gezogen und vieles mehr. Besonders das Kerzenziehen hat es vielen Kindern angetan. Sie tauchen den Docht in das flüssige Wachs und nach jedem Herausziehen wächst die Kerze.

Heimeliger Keller

Heimelig ist es im Schlosskeller, überall leuchtet und funkelt es. Glaskugeln, Scherenschnitte, Lasergravuren, Krippenfiguren, Schmuck, heimische Honigprodukte, Keramik und vieles mehr ziehen die Besucher in ihren Bann. Im Schloss selbst faszinieren Christbaumschmuck, Zinnfiguren, Seifen, Pelzwaren oder Schokoladiges die Besucher, die wieder von nah und fern strömten. Im Schlosshof gibt es Kunstwerke aus Holz oder Metall, Weihnachtliches und natürlich ein breites kulinarisches Angebot von der Rödelseer Feuerzangenbowle bis zur Bibersalami.

Positive Bilanz

„Rundum positiv“, zieht Walter Fuhrmann eine erste Bilanz. Er freue sich über die gute Nachfrage. So habe er am Samstag um 23.30 Uhr eine Anruf einer Frau aus Jena erhalten, die ihre Einkäufe hat stehen lassen. Seit sieben Jahren besucht sie die Christkindles Werkstätten. Dabei sei die Zahl ihrer Begleiter gestiegen. „Diese Leute kommen von weiter her, genießen und kaufen“, freut sich Fuhrmann.

Zwei neue Aussteller aus dem Bodenseeraum hat er in Konstanz angesprochen – und sie sind gekommen und wollen wieder kommen. 90 Aussteller sind es insgesamt, die mittlerweile anreisen.