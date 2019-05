Der Wiesentheider Maibaum wurde mit eigenen Bier begossen

Mit vereinten Kräften wurde der Wiesentheider Maibaum aufgestellt. In der Siedlung Achtzehn Äcker halfen die Bewohner, die Feuerwehr und der Sportverein TSV/DJK zusammen, um die Birke an ihren Platz an der Kreuzung Steigerwaldstraße/Fichtenstraße zu stellen. Günter Kunze und sein Helferteam hatten das Ganze bestens vorbereitet.

Im Anschluss durften die weit über 100 Gäste das eigens gebraute Wiesentheider Maibaum-Bier kosten. Über 250 Liter zapfte Brauer Tobias Kapp für die Besucher, die bis in die Nacht hinein zusammen standen.