Der Wein als bester Botschafter

„Politik und Weinfest – das passt eigentlich nicht so recht zusammen. Denn im Wein liegt die Wahrheit, was man von der Politik nicht immer so ganz behaupten kann“, meinte Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller beim Empfang zum 61. Kitzinger Weinfest an der Mainpromenade.

Doch habe ein Philosoph darauf hingewiesen, dass Wein und Wahrheit doch zusammenhängen, denn im Wein liege die Wahrheit – und mit der Wahrheit stoße man überall an. „Der Wein ist unser bester Botschafter“, brachte der Müller ein Zitat des Staatsmanns Otto von Bismarck.

Dank an Organisatoren

Daneben sei das erste deutsche Weingesetz aus dem Jahr 1482 in Kitzingen ausgerufen worden. Siegfried Müller dankte den Festorganisatoren Stephan Frickel, Alexander Röser und Gerhard Senft von der GWF, sowie den Mitarbeitern von Bauhof und Stadtgärtnerei, die wieder sehr viel Zeit und Energie in die Vorbereitungen gesteckt hätten.

Der Oberbürgermeister hieß viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Prades willkommen. Den Empfang umrahmte die BigKitzBand der städtischen Musikschule unter der Leitung von Jürgen Faas.

Zum Weinfestausklang spielen an diesem Montag „The Jets“ auf. Endgültig beendet wird das Fest – wie gewohnt farbenprächtig – um 22.30 Uhr mit einem Feuerwerk auf dem Main.