Volkach vor 1 Stunde

Der VfL Volkach stellt sich vor

Unter dem Motto "Der VfL stellt sich vor" veranstaltete der VfL Volkach ein Sommerfest am Sportplatz in Volkach. Der Tag startete mit einem Warm Up, angeleitet von den Trainerinnen der Gymnastikabteilung, teilt der Verein mit. Von dieser wurden auf dem Rasen auch ein Zirkeltraining sowie ein Kinderturnparcour aufgebaut. Die Volleyballabteiltung bot ein Aufschlagtraining und veranstaltete ein Beach-Volleyballturnier. Die Fußballabteilung wartete mit einem Fussballgolf-Parcour auf. Eine Torwand, Fußballtennis und ein Elfmeterturnier rundete das vielfältige Angebot ab. Auf Schautafeln stellten sich die jeweiligen Abteilungen mit ihren Ansprechpartnern vor. Wer Interesse an den vielfältigen Angeboten des VfL Volkach hat findet unter www.vfl-volkach.de alle Ansprechpartner und Termine.