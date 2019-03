Der Turm und die Kinder beleben den Verein

Fast alles dreht sich um den Andreas-Därr-Turm beim Steigerwaldklub Nenzenheim. Der Aussichtsturm im Wald nahe der Verbindungsstraße zwischen Nenzenheim und Krassolzheim gehört den Wandervögeln und wird Jahr um Jahr stärker frequentiert von Besuchern - was einiges an Organisationsarbeit für den Verein mitbringt. Dass die Jugendarbeit der zweite (Leucht)-Turm der Mannschaft ist, wurde am Sonntag bei der Jahresversammlung deutlich, bei der auch Wahlen auf der Agenda standen.

Neue Namen und Gesichter brachte der Tagesordnungspunkt "Wahlen" nicht: In bewährter Form steht Manfred Krämer dem Steigerwaldklub vor, sein Stellvertreter bleibt Erich Kistner. Den Posten des Kassiers hat weiterhin Ernst Nehmeier inne, den des Schriftführers Wolfgang Hilbig, Wanderwart bleibt Georg Keßler.

Auch wenn das ein oder andere Vorstandsmitglied an diesem Abend im Gasthaus Distler seinen Posten vielleicht gerne für einen jüngeren Anwärter geräumt hätte - die Arbeit des Vorstands kann sich sehen lassen. Da wären die regelmäßigen Aktionen im Nenzenheimer Kindergarten, bei denen Nistkästen oder Insektenhotels mit den Mädchen und Jungen gebaut werden - anschließende Brotzeit inklusive. Oder die Wanderungen, die jeweils im Frühjahr und im Herbst organisiert werden und nicht nur Vereinsmitglieder die Schuhe schnüren lassen und natürlich das Marktplatzfest, zu dem am ersten Sonntag im September die Bevölkerung Nenzenheims und auch viele Auswärtige in der Dorfmitte zusammen kommt.

Über allen Aktivitäten "thront" geradezu wörtlich der fast 100 Jahre alte Andreas-Därr-Turm, der auf dem Iffigheimer Berg steht und damit Teil der Gemarkung des benachbarten Seinsheims ist. Von Ostern bis Ende Oktober ist der Turm sonn- und feiertags geöffnet und lockt Wanderer an, die vor Ort von Mitgliedern des Vereins mit Getränken verköstigt werden. Dass die Aussicht von der Kanzel aus frei bleibt und verbessert wird, das ist ein hehres Anliegen des Vereins, wofür sich der Vorstand mit den zuständigen Bürgermeistern regelmäßig austauscht. Wie der Kassenbericht zeigt, ist dieses Ansinnen auch ein durchaus lukratives, da die regelmäßigen Bewirtungen auch gutes Geld in die Kasse spülen.

Der neue, alte Vorstand wird in den kommenden Monaten jedenfalls weiter am Image des Turms arbeiten, für den es seit einigen Jahren auch Handzettel und gibt. Die Wanderwege rund um Nenzenheim hat der Verein ohnehin gut beschildert und pflegt die Wegmarken ständig. Die nächste Wanderung ist für den 24. März terminiert. Im Januar wird es dann voraussichtlich auch wieder einen Familiennachmittag im Feierwehrsaal geben. Vor wenigen Wochen war dieser randvoll, als ein Vortrag zum Schloss Frankenberg und dessen Verbindungen zu Nenzenheim auch zahlreiche Interessierte der umliegenden Ortschaften anlockte. Und auch die Kindergartenkinder können sich auf einen baldigen Besuch der Wandervögel freuen.