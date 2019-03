Der TV Großlangheim steht finanziell und sportlich gut da

Alles auf Anfang hieß es am Sonntag beim Turnverein Großlangheim (TVG). Bei den Neuwahlen des Vorstandes blieben die meisten Posten so besetzt wie zuvor: Vorsitzender Gerhard Pfannes und Kassier Ewald Pfannes wurden jeweils in den Ämtern bestätigt. Beide kündigten jedoch an, die letzte Amtsperiode anzutreten. In zwei Jahren braucht es hier also Nachfolger. Wiedergewählt wurde ebenfalls die stellvertretende Vorsitzende Barbara Herrmann. Neu besetzt ist der Posten der Schriftführerin: Ilona Schmitt füllt die Position künftig aus. Sie übernahm für Anna Schuster, die das Amt kommissarisch übernommen hatte, weil im vergangenen Jahr Regina Sterk zurückgetreten war.

In ihren Ämtern bleiben die beiden Fachwarte: Matthias Günther (Handball) und Anja Lenhart (Turnen) sind weiterhin für den aktiven Teil des Vereins verantwortlich. In den Reihen der Delegierten und Beisitzer gab es einige Veränderungen, sodass die erste Amtshandlung des neuen und alten Vorsitzenden nach der Wahl zunächst der Abschied von einigen langjährigen aktiven Unterstützern war.

Wie wichtig diese waren, zeigte sich in den Berichten, die der Wahl vorangingen. Großlangheims größter Verein stemmt ein dichtes Programm während des Jahres. Sportlicher Höhepunkt sind die Beach- und Rasenturniere der Handballer, die Besucher und Sportler aus ganz Bayern anlocken. Zusammen mit dem Krackenlauf zeigen die Großlangheimer hier, was sie als Veranstalter drauf haben. Daneben gehört der TVG zu den Ausrichtern des Wein|See|Lig, ein Dank für das Engagement dort kam von Bürgermeister Karl Höchner.

Eine finanzielle Herausforderung wartet in diesem Jahr mit der Sanierung des Hallendaches. Rund 70 000 Euro Kosten sind dafür veranschlagt. Für die gibt es zwar Zuschüsse unter anderem von der Gemeinde und die Vereinsmitglieder werden versuchen so viel wie möglich selbst zu machen. Der Löwenanteil muss dennoch vom TVG getragen werden. Kassier Ewald Pfannes zeigte sich zuversichtlich, dass dies gelingen wird. Der Verein habe in den vergangenen Jahren ein entsprechendes Polster angelegt: "Wir haben ein gutes Plus für die anstehenden Renovierungen", meinte er.

Mit 719 Mitgliedern hat sich der Verein in den zurückliegenden 20 Jahren verdoppelt und das schlägt sich auch im sportlichen Angebot nieder: Von der Fitnessgruppe für junge Mütter über Kinderturnen, Crowfight, Herren- und Damenfitness bis hin zur Seniorengymnastik finden alle Altersgruppen "ihren" Sport. Neu ist die Mama-Fitness-Gruppe, berichtete Oberturnwartin Anja Lenhart. Außerdem gab es eine Veränderung beim Crowfight: Denise Fahlbusch, die die Gruppe gegründet und aufgebaut hatte, gibt ihren Posten auf, hat mit Linda Sterk aber schon eine Nachfolgerin gefunden. Auch Sonja Fahlbusch, eine der Hauptorganisatorinnen des Krackenlaufes, hört nach zehn erfolgreichen Jahren auf. Ihre Aufgaben übernehmen Anja Lenhart, Simone Schäfer und Stefan Preller.

Matthias Günther konnte aus dem Handballbereich von den Früchten einer erfolgreichen Jugendarbeit berichten: Stolz verkündete er, dass der TVG vor allem im weiblichen Bereich wieder in jeder Altersklasse eine Mannschaft stellt. Mit Verstärkung aus Rödelsee, Schwarzach oder Kitzingen sei es gelungen, jeweils schlagkräftige Gruppen zusammenzustellen.

Am Ende wurden verdiente TVG-Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Für 30 Jahre erhielten die silberne Ehrennadel Rosi Mergenthaler, Annette Zippelius, Stefan Klühr, Norbert Mergenthaler, Helmut Sterk und Gerald Henke. Für 50 Jahre erhielten Ernst Hart und Josef Schmitt die goldene Ehrennadel. Und seit stolzen Jahren ist Anton Hess beim TVG dabei.