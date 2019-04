Der TSV stemmt einiges dank fleißiger Mitglieder

Die Mitgliederversammlung des TSV Rüdenhausen stand ganz im Zeichen des Dankes an außergewöhnliche und verdiente Mitglieder für deren Hilfsbereitschaft bei den Sanierungen in den vergangenen Jahren. Es gab einiges zu tun, wie Vorsitzender Norbert Bergmann in seinem Tätigkeitsbericht auflistete.

So wurden etwa weitere Großprojekte wie Sanierung von Küche und Lagerraum, sowie der Räume der Schützenabteilung, mit dem Einbau elektronischen Schießstände abgeschlossen. Aus der Gruppe der Helfer hob der Vorstand fünf Personen als die tragenden Säulen der TSV-Sanierungsarbeiten.

Bergmann bedankte sich in seiner Laudation bei Walter Weickert, Uwe Pfeiffer, Gernot Maier und Wolfgang Paul, die alle jeweils etwa 300 Stunden unentgeltliche Hilfe geleistet haben.

Als eine Ausnahmeerscheinung für selbstlose und beispielhafte ehrenamtliche Einsatzbereitschaft bezeichnete er Schützenmeister Tobias Maier. Er hat in den vergangenen Jahren über 700 Stunden seiner Freizeit für den Verein geopfert. Maier habe allein in der Elektrotechnik viele neue Ideen eingebracht, so dass die Turnhalle dank vieler Bewegungsmelder sowie neuer LED-Lichter nun mit moderner Elektrik ausgestattet ist.

Neben dem Lob sprach Bergmann auch Probleme an, was den Wirtschaftsbetrieb anbelangte. Es werde immer schwieriger, Helfer als Bedienungen oder in der Küche, zu finden.

Schließlich dankte Tobias Maier dem Vorsitzenden Norbert Bergmann für dessen Mut und Zähigkeit im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten. Für ihn, wie auch für Kassenwartin Petra Zeidler, die laut Maier ein arbeitsintensives Ressort bestens betreue, gab es ein kleines Präsent vom Verein.

Das rege Vereinsleben spiegelte der Blick in die einzelnen Abteilungen wider. Über ihre Gruppen berichteten die Spartenleiter Viola Banholzer (Abteilung Bodyworkout), Karin Lauerbach (Frauengymnastik), Fiona Kaiser (Kinderturnen), Lore Reschke (Männerturngruppe), Carina Lang (Theatergruppe), Erwin Reschke (Tischtennis), sowie Tobias Meier (Schützen).

Von Seiten der Gemeinde zeigte sich der stellvertretende Bürgermeister Karlheinz Rebitzer erfreut über die vielen Aktivitäten des TSV, sowohl in sportlicher, als auch in kultureller Hinsicht. Er bezeichnete den TSV Rüdenhausen als ein belebendes Moment und einen unverzichtbaren Bestandteil des Rüdenhäuser Ortslebens.

In der Versammlung ehrte der Vorstand einige Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Elisabeth Feuerbach, Dieter Lindner und Jürgen Lindner geehrt. Seit 40 Jahren sind Heike Weidt und Harald Pfeiffer Mitglieder, für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Petra Amon, Inge Eckstein, Andre Goller, Dora Maul, Monika Maurer, Johann Michel, Marga Michel, Marga Paul, Betty Pfeiffer, Elisabeth Schloßnagel, Helene Werner, Petra Zeidler und Sebastian Paul geehrt.