Kitzingen vor 36 Minuten

Der "Sunshine-State" Florida auf der großen Leinwand

Am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr zeigt der Fotojournalist Jürgen Schütte in der Alten Synagoge Kitzingen seine Live-Multivision „Florida“. Kilometerlange Sandstrände, Miami, Hemingway, Disneyworld und die Everglades – Florida besticht durch zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Mit dem Kajak erkundet der Fotograf die Wildnis der Everglades. Von dort geht es laut Pressemitteilung in die bunte Welt der Florida-Keys. Das glasklare Wasser lädt zum Schnorcheln und Tauchen ein. Auf der Duval Street in Key West erlebt man das bunte Treiben von Künstlern, Musikern und Freidenkern, gefolgt von den beeindruckende Sonnenuntergängen und nächtlichen Partys. Mit dem Weltraum auf Tuchfühlung kommt man im Kennedy Space Center. Hoch ragen die Spitzen der Apollo- Raketen und des Space Shuttles in den Himmel. Mit einem Abstecher nach Orlando, wo große Themenparks wie Disneyworld auf Besucher warten, endet die Multivisionsshow. Karten gibt es an der Tageskasse ab 16 Uhr. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.