Der Storch ist da

Bürgermeister Ernst Nickel teilt mit, dass in Geiselwind die ersten Störche eingetroffen sind. So wurden bereits am Freitag, 1. Februar, in der Mittagszeit drei Störche auf dem Kirchendach gesichtet. In seiner Mitteilung schreibt Nickel, dass der von ihm an diesem Freitag fotografierte Storch der „Stammstorch“ der Gemeinde ist. Im Jahre 2018 wurde der Stammstorch erstmals am 23. Februar gesichtet.