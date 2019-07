Segnitz vor 56 Minuten

Der Segnitzer Turnverein ist auch mit 120 noch sportlich

120 Jahre Turnverein Segnitz, 100 Jahre Faustball in Segnitz: Gleich zwei große Jubiläen stehen in diesem Jahr im Veranstaltungskalender des TV Segnitz. Am Sonntag knüpfte man deshalb an alte Traditionen an und feierte die beiden Geburtstage mit einem Sportsonntag.