Der Schwanberg, das sind Vier

Der Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens der Communität Casteller Ring ist die St. Michaelskirche. Sie prägt seit 1987 das Bild des Plateaus auf dem Schwanberg. Jetzt wurde viel Geld in die Dachsanierung und in die Erneuerung der Elektrik gesteckt. Ganz fertig sind die Arbeiten noch nicht. Und im neuen Jahr warten auch schon die nächsten Aufgaben auf die geistliche Frauengemeinschaft. Die Frage nach der Zukunft des Cafés gehört auch dazu.

Auslöser der Sanierung war nach den Worten der Priorin der Communität Casteller Ring, Schwester Ursula Buske, das undichte Dach. An verschiedenen Stellen im Innenraum der Kirche drang bei Starkregen Wasser ein. Als das Wasser schon über die Lampen kam, musste rasch gehandelt werden. Die Kirche musste an mehreren Stellen vor Wassereintritt geschützt werden.

Neue Leuchtkörper hängen

Nicht nur wegen der Rinnenheizung auf dem Dach stand die Überprüfung der Elektrik an. Leuchten und Sicherungen sollten ebenfalls auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Während die Dacharbeiten schon im Mai fertig waren, dauern die Elektroarbeiten, die im Juli begonnen haben, noch an.

In der Kirche selbst sind bereits die neuen Leuchten montiert. "Die Leuchtkörper leuchten mehr punktgenau", beschreibt Schwester Ursula Buske den Spot-Charakter der Neuanschaffungen. Im Vorraum der Kirche müssen die Lichtquellen noch montiert werden. Warum es so lange dauert? "Bis man alle Teile einer Lampe beisammen hat, das beansprucht Zeit", meinte die Priorin dazu.

Lob spricht sie den Handwerkern aus. "Sie haben ihre Pausen unseren Gebetszeiten in der Kirche angepasst", sagte sie. Die Schlussrechnung sei noch nicht da, aber Schwester Ursula Buske rechnet damit, dass die geschätzten Kosten von 365 000 Euro gehalten werden können. Dankbar ist sie der Gemeinde Rödelsee für deren Zusage, einen Zuschuss von zehn Prozent der Kosten, maximal jedoch von 40 000 Euro zu geben. Zwei große Spenden in Höhe von 70 000 Euro seien dabei gewesen und viele kleine Spenden. "Es ist überraschend und berührend, wie viel Unterstützung für diesen Raum, in dem man Gott nahe sein kann, da ist", zeigt sich die Priorin dankbar. Das derzeitige Finanzierungsloch von rund 40 000 Euro könne durch die Rücklagen gedeckt werden.

Neue Sanierungsaufgaben warten

Im nächsten Jahr müssen die nächsten Sanierungsthemen angegangen werden, erklärte sie. So müssten die Fugen des Brunnens abgedichtet werden und auch die Bodenfliesen des Kreuzgangs bedürfen einer Erneuerung. Problem dabei sei, diese zu beschaffen. Vermutlich werde man sich mit ähnlichen begnügen müssen.

Nur teilweise betroffen ist die Communität von der Bewirtschaftung auf dem Schwanberg. Wie berichtet, schließt das beliebte Café auf dem Schwanberg Mitte November. Verpächter ist das Geistliche Zentrum. Der Communität gehört der Biergarten. Nur einen Biergarten zu bewirtschaften, mache wenig Sinn. "Ein Schwanberg ohne Café ist nicht denkbar", sagt Schwester Ursula Buske ganz offen. Dieser Gastronomiebetrieb hätte viele Gäste angezogen. Außerdem solle genau in diesem Bereich zusammen mit der Gemeinde Rödelsee ein Hotspot eingerichtet werden.

"Der Schwanberg sind Vier", meinte Schwester Ursula Buske. Vier, das sind die Communität, das Geistliche Zentrum, die Gemeinde Rödelsee und die Stadt Iphofen als Eigentümer der Wald- und Wiesenflächen. Für die Priorin wäre deshalb ein runder Tisch mit diesen Vieren von großer Bedeutung, um Fragen zur touristischen Entwicklung auf dem Schwanberg zu diskutieren.