Der Schützenmeister ist der Schützenkönig

Er war schon mehrmals nahe dran, aber die Würde des Schützenkönigs war dem Schützenmeister der Schützengilde Hohenfeld bislang verwehrt geblieben. Jetzt wurde der Schützenmeister erstmals zum Schützenkönig proklamiert und regiert für ein Jahr in doppelter Rolle.

„Das war schon überfällig, dass ich König geworden bin“, meinte Michael Gräßer, der bislang der Königswürde nachtrauerte. Der 40-Jährige war schon 1. oder 2. Ritter gewesen, aber jetzt erfüllte er sich seinen Traum. „Die Schützengilde Hohenfeld ist ein bestens geführter Verein und eine Bereicherung für das Vereins- und Sportleben in Kitzingen und den Stadtteilen“, bescheinigte Oberbürgermeister Siegfried Müller in seiner Eigenschaft als Schützenkommissar den Hohenfeldern. Er gratulierte besonders Michael Gräßer zu seinem großen Erfolg, den er sich mit einem 128-Teiler verdiente

Alle im voll besetzten Schützenhaus erhoben sich von ihren Stühlen und ließen Michael Gräßer mit stehendem Applaus hochleben als ihm 2. Schützenmeister und Vorjahreskönig Jürgen Dorsch die Königskette überstreifte. „Ich bin total überwältigt, dass ich König geworden bin“, sagte Michael Gräßer und verriet, dass sich damit auch ein Herzenswunsch seines Vorgängers Alexander Schwing erfüllte.

Michael Gräßer hat Danny Zimmermann als 1. Ritter und Klaus Köhler als 2. Ritter an seiner Seite. Michael Gräßer zielte auch bei den ausgelobten Pokalen sehr gut und sicherte sich die Karl-Nitsche-Scheibe. Den Alfred-Beigel-Pokal errang Martin Gritschke und der Friedrich-Seynstahl-Pokal ging an Andy Zimmermann.

Bei den Mannschaften setzte sich die erste Mannschaft der Feuerwehr vor den Schmidts und der Rückels-Mannschaft durch. Beim Bürgerschießen war der neue Bürgerkönig Stefan Knauer nicht zu schlagen, ihm folgten die Bürger-Ritter Raimund Linke und Mike Bautz. Mit „Raimund, Raimund“-Rufen quittierte die Feiergemeinde im Schützenhaus die Platzierung von Raimund Linke, dem der Stempel des ewigen Zweiten aufgedrückt wurde. Stefan Knauer ist der Spielertrainer der Fußballer und bewies jetzt auch mit dem Gewehr seine Treffsicherheit durch einen 68-Teiler. Zur Bürgerkönigin proklamierten die Hohenfelder Elke Cäsar (133-Teiler), ihre Ritterinnen sind Lucy Goller und Silke Knauer.

Der Schützenmontag war die absolute Krönung und das Finale der Hohenfelder Kirchweih und die Schützen ließen ihre Kerm im Schützenhaus noch feuchtfröhlich ausklingen. Michael Gräßer äußerte seine Freude darüber, dass die Kirchweih so guten Anklang in der Bevölkerung fand, was sich auch in der sehr guten Beteiligung beim Königs- und Bürgerschießen ausdrückte.