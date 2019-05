Kitzingen vor 2 Stunden

Der Orgelwurm besucht die Friedenskirche

Dekanatskantor Martin Blaufelder unterstützte an der Orgel die Wanderung des Orgelwurms Sebastian durch das Inartument. Der Orgelwurm war traurig, da er meinte, ganz einsam und alleine als Holzwurm in der Orgel zu wohnen, heißt es in der Mitteilung.Die Orgelfee ermunterte ihn, doch mal eine kleine Reise durch die Orgel zu unternehmen. Sebastian ließ sich auf die Reise ein und durchwanderte verschiedene Ebenen der Orgel, die von Blaufelder musikalisch umgesetzt wurden. Petra Jung und Helene Bausenwein erzählten die Geschichte in verschiedenen Rollen.Der Orgelwurm Sebastian fand am Ende seiner Wanderung durch die Orgel ein Orgelfräulein und war somit nicht mehr alleine.Die Geschichte wurde getextet von Andrea Langmann und komponiert und vertont von dem Dekanatskantor Rainer Gaar aus Castell.