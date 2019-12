Sulzfeld vor 1 Stunde

Der Nikolaus stand vor der Tür

Auch das „Haus für Kinder“ St. Elisabeth in Sulzfeld haben der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht besucht. Von den allerkleinsten bis hin zu den Vorschulkindern machte er sich auf den Weg durch das Haus und brachte jeder Gruppe einen Sack, gefüllt mit Äpfeln, Orangen und Schokolade mit, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens. Auch sein Goldenes Buch hatte der Nikolaus dabei - was darin wohl geschrieben stand? Als Dank sangen die Kinder Nikolauslieder und trugen ein Gedicht vor.