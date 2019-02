Der Missbrauch im Kinderheim

Ob es absehbar war? Die Leitung des Kinderheims hat oft gegrübelt, ob man den Missbrauch hätte bemerken müssen. Ob es Anzeichen gab. Nur wie? Wenn ein 18-Jähriger von der Entwicklung her selber noch ein Kind ist? Wenn er zwar zunehmend im Körper eines Mannes steckt, gleichzeitig aber noch mit Zehnjährigen voller Freude Lego spielt? Nein, so sind sich die Verantwortlichen des Heimes sicher, man konnte es beim besten Willen nicht kommen sehen - und auch nicht merken, als es dann passiert war.

Der heute 28-Jährige war von Herbst 2003 bis Mitte 2012 in dem Kinderheim. Dass er es erst mit 22 Jahren verließ, deutet die Problematik zumindest an. Im Sommer 2010 wurde ein Kind sein Zimmernachbar, mit dem es bald schon zu sexuellen Handlungen kam. Es begann mit dem gegenseitigen Zeigen des Penis. Als das Kind zehn Jahre alt war, fand erstmals Oralverkehr statt. Das wiederholte sich bis zum Auszug des 22-Jährigen noch dreimal.

Übergriffe blieben lange Zeit unentdeckt

Aufgeflogen ist der Übergriff lange nicht. Erst durch Erzählungen eines weiteren Heimbewohners, der entsprechende Beobachtungen gemacht hatte, kamen die Übergriffe lange Zeit später ans Licht. Wobei sowohl Opfer als auch Täter lange dazu schwiegen. Mehrere Gutachten – etwa zum Thema Glaubwürdigkeit des Zeugen – wurden in Auftrag gegeben. So kam es, dass der Fall erst neun Jahre nach dem ersten Übergriff vor dem Kitzinger Jugendschöffengericht juristisch aufgearbeitet wurde.

Inzwischen haben sich einige Dinge verändert. Der 28-Jährige ist bereit, alles zuzugeben, weil er nicht länger mit einer Lüge leben will. Das damalige Opfer taucht in dem Prozess nicht auf und es wird auch nicht klar, wie es ihm heute geht und was es heute macht. Der Verteidiger betont, dass seinerzeit "niemals Gewalt angewendet worden" sei. Zwar steht der junge Mann immer noch unter Betreuung und lebt in einem speziellen Wohnprojekt. Für seine Verhältnisse und gemessen am Grad der Beschädigung, so schätzt es die Jugendgerichtshilfe ein, habe er es aber weit gebracht. Er hat mittlerweile einen Partner, geht einer geregelten Arbeit nach und würde – wenn der Übergriff nicht gewesen wäre – unter dem Begriff "Erfolgsgeschichte" laufen.

Gutachten spricht von "seelischer Unreife"

Er sei "nachhaltig integriert", betont das Jugendamt und schließt ebenso wie ein Gutachten aus, dass Pädophilie vorliegen könnte. Der 28-Jährige sei, wenn auch spät, nachgereift. So richtig geglaubt hatte daran lange keiner: Weil seine Mutter, die er nie kennengelernt hat, drogen- und alkoholabhängig war, kam es zu den Behinderungen. Der Übergriff sei letztlich "Ausdruck der seelischen Unreife" gewesen. Und: Die Schuldfähigkeit ist durchaus gegeben, auch wenn eine "erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit" vorliege. Und dass einer Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht angebracht ist, stand für alle Beteiligten außer Frage.

Das Gericht ging schließlich noch über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus: Gefordert war eine 22-monatige Jugendstrafe, im Urteil stehen jetzt zwei volle Jahre. Ausgesetzt wird die Strafe zu einer dreijährigen Bewährung. Außerdem bekommt der Mann einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt und muss zudem 600 Euro von seinem Helferlohn abknapsen.