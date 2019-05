Dettelbach vor 1 Stunde

Der Main bei uns - Ausstellung im KuK

Der Fluss ist der Wirkungsort von Bernhard Ziegler. Als Nebenberufsfischer und Obermeister der Fischerzunft hat er zum Main einen ganz speziellen Bezug. Wenn er auf dem Fluss ist, denkt er auch an seine Vorfahren, wie diese den Fischfang betrieben haben und wie sich seitdem der Main verändert hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ab sofort - bis zum 25. Juni - werden seine Aquarelle und Acrylarbeiten im Kultur- und Kommunikationszentrum (KuK) in Dettelbach ausgestellt.2017 begann er die Gemälde-Serie "Der Main bei uns". Die Ausstellung im Rahmen der Kulturzeichen zeigt fotorealistische Gemälde von der Natur am Fluss.Eine Midissage findet am 8. Juni um 18 Uhrim Kultur und Kommunikationszentrum, Rathausplatz 6, statt. Die Öffnungszeiten des KuKs sind:Montag bis Donnerstag, 10 bis 17 Uhr,Freitag 10 bis 18 Uhr undSamstag und Sonntag 10 bis 16 Uhr.