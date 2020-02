Der Landkreis Kitzingen ist ganz schön sportlich

"Der Landkreis ist ganz schön sportlich, das wird am heutigen Abend besonders deutlich", stellte Landrätin Tamara Bischof in der Jugendkreissportlerehrung in Kitzingens Alter Synagoge fest. Denn sie konnte zusammen mit der Kreisvorsitzenden der bayerischen Sportjugend (bsj), Alexandra Rügamer, sowie Schützengaujugendleiter Frederick Wolf, 26 Einzelsportler und 16 Mannschaften und damit 180 Jugendliche auszeichnen.

"Ihnen ist es gelungen, in nationalen und internationalen Wettkämpfen große Erfolge zu feiern", bescheinigte Bischof den jugendlichen Sportlern. Von Leichtathletik über Schwimmen bis zu Gewichtheben und Voltigieren waren viele Sportarten vertreten. Traditionell sahnten die Garde- und Schautänzer sowie die Segnitzer Faustballer ordentlich ab, auch Judokas konnten viele Erfolge feiern.

Anstecknadel in Gold verliehen

Die Anstecknadel in Gold verlieh Tamara Bischof an die Segnitzer Fabio Lauck und Julian Schiffler, die mit der U18-Nationalmannschaft Europameister im Feldfaustball geworden waren. Ein weiteres "Gold" gab es für Nikola Pavlovic vom TSV/DJK Wiesentheid, die sich im Teakwon-Do-Formenlauf den Deutschen Meistertitel gesichert hatte. Zudem waren auch Mannschaften des Kitzinger Armin-Knab-Gymnasiums und des Münsterschwarzacher Egbert-Gymnasiums unter den Geehrten, was Tamara Bischof freute und brach eine Lanze für den Schulsport.

Sie bedauerte, dass immer schwieriger werde, den Schwimmunterricht permanent anbieten zu können, weil die Hallenbad-Kapazitäten oft nicht ausreichen. "Es sollte jeder in der Schule Schwimmen lernen", sagte Tamara Bischof und sie bekundete das Ansinnen des Landkreises, noch mehr Schwimmkurse anzubieten. "Sie stehen heute zu Recht im Rampenlicht", wandte sich die Landrätin an die Geehrten und sie dankte der bsj für die Organisation des Abends.

Landrätin lobt Trainingsfleiß

Alexandra Rügamer begrüßte neben dem BLSV-Kreisvorsitzenden Josef Scheller, die bsj-Bezirksvorsitzende Ute Braun, Gauschützenmeister Siegfried Weinig, Schulrat Veit Burger, sowie die Sportreferenten Manfred Marstaller (Stadt Kitzingen) und Stefan Wolbert (Landkreis).

Sie betonte die Zielstrebigkeit, Trainingsfleiß und Leistungswillen der Geehrten und zollte auch den vielen Trainern, Betreuern und Funktionären in den Vereinen und Verbänden ihre Anerkennung. Im Landkreis würden sich über 120 Sportvereine mit über 38 000 Mitgliedern um das tägliche Brot des Sports kümmern und in den Vereinen fänden die Sportler oft auch ein geselliges Zuhause.

Wertschätzung gegenüber den Jugendsportlern

Hunderte Ehrenamtliche würden ihre Sportarten traditionsbewusst, aber auch modern betreuen. In seinem Schlusswort äußerte Frederick Wolf seine Wertschätzung gegenüber den Jugendsportlern. "Solche Erfolge zeigen uns, dass wir mit der Jugendförderung das richtige tun", erklärte der Jugendleiter des Schützengaus. Frederick Wolf wünschte allen Sportlern ein verletzungsfreies und von Erfolgen gekröntes Jahr 2020 und ein Wiedersehen bei der nächsten Jugendkreissportlerehrung.

Die Jugendkreissportlerehrung umrahmte Anne Stolper mit mehreren Liedvorträgen. Alexandra Rügamer wies darauf hin, dass es einen bebilderten Rückblick des Abends aus der bsj-Homepage, Facebook sowie auf Instagram gebe.