Der Glückspilz am Main

Unter dem Titel „Gewachsen – Überwachsen“ eröffnete Christian Blachnik, Beratungs-Center-Leiter der Sparkasse Mainfranken Würzburg, die Ausstellung von Angelika Hillers Stadt-Grundriss-Bildern. Eigens für diese Ausstellung hat sie laut einer Mitteilung der Sparkasse Mainfranken drei Bilder von Kitzingen geschaffen.

Die fränkische Künstlerin widmet sich – neben freier abstrakter Malerei – vor allem Gebäude-Grundrissen und Stadt-Grundrissen. Sie lässt sich von ihnen inspirieren, formt sie um und gibt ihre Sicht wieder. Dabei erfreut den Betrachter ein lebensfrohes Farbspiel und rhythmischer Schwung auf die Städte Iphofen, Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg, Berlin und Kitzingen.

So wird Kitzingen in einem für diese Ausstellung geschaffenen Bild vom Schleier der Hadeloga umweht. In einem zweiten Gemälde zeigt es sich als „Glückspilz am Main“. Iphofen nimmt die Form eines aufsteigenden Adlers an. Die Laudatorin Ute Krueger stellte die Kitzinger Bilder den anwesenden Kunstinteressierten vor. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage durch die Konzert-Gitarristin Karin Scholz.

Angelika Hiller lernte bei dem anerkannten österreichischen Maler Giselbert Hoke mittelalterliche Schichtenmalerei. Heute ist sie Gesangsdozentin an der Musikhochschule Würzburg.

Die Ausstellung ist bis zum 20. Juli während der Öffnungszeiten der Sparkasse Mainfranken Würzburg in Kitzingen zu besichtigen.