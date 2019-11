Albertshofen vor 35 Minuten

Der Glückliche oder der arme Hund?

Es kommt im Leben oft darauf an, aus welchem Blickwinkel man eine Sache betrachtet. Beim traditionellen Wasentanz, den es seit 1882 in Albertshofen gibt und heuer in 130. Auflage auf der Lohwiese über die Bühne ging, schieden sich die Geister über die grünen Bändchen an der Brust von zwei Burschen. Denn die grünen Bändchen symbolisieren eine anstehende Hochzeit und damit das letzte Mal der Teilnahme am Wasentanz