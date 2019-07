Kitzingen vor 1 Stunde

Der Froschkönig im Papiertheater

Das Märchen "Der Froschkönig ", frei nach den Gebrüdern Grimm, steht an diesem Wochenende, 6. und 7. Juli, auf dem Spielplan des Papiertheaters in Kitzingen. Gabriele Brunsch hat die Erzählung neu bearbeitet und lässt sie auf ihrer Miniaturbühne in der Grabkirchgasse 4 lebendig werden.