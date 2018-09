Der Fingerzeig der Demokratie

Gaibach ist - wenn es um Bayerns Verfassung geht - so etwas wie eine Hauptstadt. Auf der einen Seite der Konstitutionssaal im Schloss, dazu in Sichtweite die aufragende Konstitutionssäule auf dem Kapellenberg. Bei den Jubiläen „200 Jahre Bayerische Verfassung“ sowie „100 Jahre Bayern“ stand das 32 Meter hoch ins Land ragende Wahrzeichen, das sich in Privatbesitz befindet, dieses Jahr verstärkt im Mittelpunkt. Ein Gespräch mit dem Herrn der Säule, Paul Graf von Schönborn.

Frage: Ihre ersten Kindheitserinnerungen an die Konstitutionssäule?

Paul Graf von Schönborn: Das war bei Besichtigung der Weinberge mit meinem Vater.

Was verbinden Sie sonst noch persönlich mit der Säule?

von Schönborn: Sie ist ein Symbol für Meinungsfreiheit sowie ein Hinweis auf politisches Engagement. Heute wie damals.

Besondere Anlässe

Wie oft waren Sie auf der Plattform?

von Schönborn: Gelegentlich, wenn besondere Anlässe waren. Zuletzt oft, da die Säule saniert wird und wir anlässlich der Veranstaltung mit Ministerpräsident Markus Söder im Juni die Verkehrssicherungspflicht herstellen mussten.

Der Erbauer Franz Erwein von Schönborn war Ihr . . .?

von Schönborn: . . . Ur-Ur-Ur-Ur und noch ein paar Ur- dazu Großvater.

Was wissen Sie von ihm?

von Schönborn: Er war für seine Zeit ein weltoffener, weitsichtiger Mensch, der den Zeitpunkt einer politischen Änderung sah und sich aktiv in die Politik einmischte. Die persönliche Freundschaft zum Kronprinz Ludwig I. erleichterte sicherlich die Umsetzung von neuen politischen Ideen. Interessant ist, dass diese neue Verfassung – der Magna Carta, wie er sie nannte – ihn selbst in seinen Rechten einschränkte und trotzdem hat er sich vehement für die Verfassung eingesetzt. Ein großer Mensch!

Berge von Literatur

Was ist von der Grundsteinlegung bzw. der Einweihung überliefert?

von Schönborn: Jede Menge. Es gibt Berge an Literatur. Die Grundsteinlegung fand am 26. Mai 1821 statt, Einweihung am 22. August 1828.

Welcher Geist geht heute noch von der Säule aus?

von Schönborn: Sie ist immer noch präsent. Heute mehr als vor Jahren. Allein in diesem Jubiläumsjahr gab es zig Veranstaltungen rund um und über die Geschichte der Säule.

Wurde der Konstitutionssaal zeitgleich errichtet?

von Schönborn: Zumindest sehr zeitnah.

Die Säule soll renoviert werden – wie sieht der Zeitplan aus?

von Schönborn: Mit der Befunduntersuchung der gesamten Säule ist der erste Schritt bereits getan. Die Finanzierung steht. Als nächstes wird das Gerüst gebaut und in den Wintermonaten wird mit der Baustelle begonnen, da die Baufirmen vorher ausgebucht waren.

Konsti-Fete kommt wieder

Welche Kosten fallen an – und wer trägt die?

von Schönborn: Es gibt Geld von der Denkmalpflege – dazu kommen Eigenmittel.

Gibt es schon einen Einweihungstermin?

von Schönborn: Nein, aber ich kann eine Zusage machen: Jährlich, wie es in den Büchern steht, wird wieder eine Konsti-Fete gefeiert.

Kann die Säule danach wieder erklommen werden?

von Schönborn: Nein, leider nicht. Die Brüstungshöhe des sogenannten Kranzes hat nicht die erforderliche Höhe. Die Säule hatte auch nie den Zweck eines Aussichtsturmes, sondern war und ist Mahnmal der bayerischen Verfassung.

Ein Tipp: Von wo aus ist die Säule am besten zu sehen?

von Schönborn: Vom Schwanberg bei schönem Wetter – und allem dazwischen.

Großer Erfolg

Was schätzen Sie: Wie viele Besucher kommen pro Jahr zu der Säule?

von Schönborn: Da viele unangemeldet kommen, ist dies schwer zu sagen.

Wie ist das Jubiläumsjahr 2018 rund um die Säule aus Ihrer Sicht bisher gelaufen?

von Schönborn: Von der Besucherzahl aus gesehen war es ein großer Erfolg. Viele Vereine und Bürgerwehren kamen, um zusammen mit Ministerpräsident Markus Söder samt Gefolge zu feiern. Die Organisation war allerdings verbesserungswürdig.

Für die nächsten 100 Jahre wünsche ich der Säule. . .

Von Schönborn: . . . dass sie ihren Glanz nicht verliert und viele Menschen dazu animiert, sich politisch zu informieren und zu agieren, wenn?s notwendig ist. So wie es Rudolf Franz Erwein getan hat.