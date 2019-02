Der Fahrradführerschein ist geschafft

27 Schüler der vierten Klasse der Dr.-Karlheinz-Spielmann Grundschule Iphofen legten Anfang Februar ihre Fahrradprüfung ab. Auf den theoretischen Teil wurden die Schüler von ihrer Klassenlehrerin vorbereitet, teilt die Schule mit. Drei Doppelstunden lang wurde in der Karl-Knauf-Halle für den praktischen Teil der Prüfung mit den Verkehrspolizisten Norbert Müller, Alfons Saugel und Sabine Diener trainiert. Im Einsatz war der neue Lkw der Jugendverkehrsschule, unter anderem mit den neuen Fahrrädern. In der dritten Übungseinheit verabschiedeten die Schüler und Lehrer mit dem Lied „Wir sagen dir Tschüss“ und gemalten Erinnerungen den Polizisten Alfons Saugel, bei dem in der Vergangenheit viele Iphöfer Schüler den Fahrradführerschein absolviert haben. Die praktische Prüfung nahm nun Diener gemeinsam mit Norbert Müller ab. Alle Kinder bestanden. Mit voller Punktzahl schafften Eva Schüßler, Hailey Carlisle und Bastian Stöckinger diesen Teil der Ausbildung. Einen Höhepunkt zum Abschluss der Jugendverkehrsschule stellte das Radfahren im Realverkehr durch Iphofen dar. Eltern und Großeltern stellten sich dabei als Streckenposten zur Verfügung. In der Feierstunde mit Fahrradlied, Gedicht, Kuchen und Tee überreichten Sabine Diener, Norbert Müller, Rektor Jürgen Wolff und Klassenlehrerin Monika Hofmann-Küster Radwimpel, Urkunden, Fahrradpass und Aufkleber.