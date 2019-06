Der Elgersheimer Hof wird zur Arche für Tiere  und Menschen

Der Elgersheimer Hof in Fahr hat in seiner Jahrhunderte alten Geschichte schon Vieles erlebt: Er war Königsgut, Klosterhof, Alterssitz für veramte Volkacher und Bauernhof mit Ferienwohnungen der Familie Seifert . Und heute? Da schlagen Erzieher Thomas Ziegler und Bio-Quitten-Bauer Marius Wittur mit der Arche SAM, dem Sozialen Agrarprojekt Mainschleife, ein neues Kapitel in der Geschichte des Elgersheimer Hofes auf. Beate und Karheinz Seifert stehen als Eigentümer hinter dem ambitionierten Projekt, das Jugendhilfe mit dem Erhalt bedrohter Nutztierrassen und einheimischer Pflanzen verbindet.

Jugendliche füttern seit April vormittags auf dem Hof Bayerische Landgänse und Wollschweine, mähen Wiesen, harken Beete und schneiden Wildobstbäume. Angeleitet von Marius Wittur. Es sind Jugendliche, die sich schwer tun mit dem gesellschaftlichen Standard vom stetigen Lernen und Arbeiten. Sie haben schon viel Schlimmes erlebt und wohnen in der Jugendhilfe-Einrichtung "KEEP" in Düllstadt, die der 41-jährige Thomas Ziegler leitet. Nach Fahr kommen die Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren, um mit anzupacken – und so Selbstvertrauen zu bekommen, soziale Fähigkeiten aufzubauen und in ihrem eigenen Tempo berufliche Perspektiven zu entwickeln, erklären Ziegler und Wittur.

Die beiden Männer hatten das SAM-Projekt schon länger im Kopf und waren auf der Suche nach einem passenden Standort, als Marius Wittur zufällig Pause am Elgersheimer Hof machte. Der liegt idyllisch in der Mainschleife, etwas abseits von Fahr. Direkt daneben baut das Unternehmen LZR Sand und Kies in einer Grube am Main ab und transportiert diesen mit dem Schiff ab. Die Seiferts, beide Ende 50, wollten ihre Flächen rund um den Hof verpachten. Wichtig war ihnen aber, dass die Wiesen weiter gepflegt werden. Die Begegnung Beate Seiferts mit Wittur war da wie ein Wink des Schicksals.

Innerhalb weniger Monate zogen Coburger Fuchsschafe und Krainer Steinschafe an die Mainschleife. Die Wollschweine, Bayerischen Landgänse und Augsburger Hühner fanden ihren Platz innerhalb der Hofmauern, die einen wunderschönen Innenhof umgeben. Dort wachsen nun auch historische Rosensorten, gepflanzt vom Creglinger Bio-Rosen-Bauer Reinhold Schneider. Er ist einer von zahlreichen Experten, die die Patenschaften für Tiere und Pflanzen übernommen haben. Sie liefern so die Basis für vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen und seltene Pflanzen – und sind die ersten Bewohner der Arche.

Öko-Fachleute werden Seminare anbieten

Genau diese Fachleute für Ökolandbau werden künftig am Elgersheimer Hof Seminare zur Umweltbildung anbieten. Welche heimischen Kartoffelsorten sind empfehlenswert? Wie funktioniert eigentlich traditioneller Spargelanbau? Welchen Vorteil haben Wollschweine als Nutziere? Solche Fragen sollen beantwortet und das Wissen weitergetragen werden. Um das große Ganze, wie Artenvielfalt und die Zukunft der Landwirtschaft – und Gesellschaft –, geht es den SAM-Initiatoren dabei: Sie wollen einen Ort schaffen, der Menschen mit ökologischem Wissen und Suchende miteinander vernetzt. Und dieser Ort soll niemanden ausgrenzen. Ganz gleich, ob er im Rollstuhl sitzt, spastische Lähmungen hat oder topfit ist.

Die Macher träumen nämlich auch von einem Inklusionscafé, das die Seiferts betreiben würden. Wo die Kuchen mit Eiern vom glücklichen Augsburger Huhn gebacken sind und niemand doof schaut, wenn der Nachbar mit zitternden Händen ein Glas umstößt. Ein Café mit überdachter Terrasse gibt es bereits. Das hatte bislang im Frühjahr und Herbst an mehreren Sonntagen als "Café im Klostergarten" geöffnet.

"Eigentlich verdienen wir weniger als vorher, aber das kann man nicht in Geld umrechnen." Eigentümer Karlheinz Seifert über die Zusammenarbeit mit SAM

Die Eigentümer begrüßen diesen Wandel. "Wir haben selbst einen Sohn im Rollstuhl, wir sind offen für das Thema", sagt Beate Seifert. Sie und ihr Mann betreiben weiterhin Spargel- und Weinbau und Landschaftspflege, zudem vermieten sie (rollstuhlgerechte) Ferienwohnungen. Über die Zusammenarbeit als Arche SAM sagt Karlheinz Seifert, dessen Vater den Hof im Jahr 1980 kaufte: "Eigentlich verdienen wir weniger als vorher, aber das kann man nicht in Geld umrechnen."

Das Herzstück von SAM, betont Marius Wittur, ist die Arbeit mit den Jugendlichen. "Das muss stimmen." Mit einem Leuchten in den Augen berichtet der 46-Jährige von einem Jungen, der anfangs nicht mal aus dem Auto aussteigen wollte. Dann arbeitete er vormittags am Elgersheimer Hof mit. Und sechs Wochen später kam der Junge sogar in seiner Freizeit, um beim Schafe scheren zu helfen. "Viel ausgeglichener", sagt Ziegler, seien die Jugendlichen, wenn sie vom Hof zurückkommen. Die Herausforderung sei es, konstant dran zu bleiben.

Oma Mathilde hilft mit – und blüht auf

Für das Ehepaar Seifert ist das Zusammenleben mit den Jugendlichen eine Rückkehr zu den Wurzeln des Elgersheimer Hofes. im Jahr 1954 pachteten ihn die Großeltern Karlheinz Seiferts, bis dahin hatten Nonnen sich um Arme und Pfründner der Stadt gekümmert. Sie beschäftigten auch Behinderte, die am Hof lebten und mitarbeiteten. Die 87-jährige Oma Mathilde kann sich noch gut daran erinnern. Damals half sie, die alten Menschen zu versorgen. Heute blüht sie auf, weil wieder mehr Leben – "und endlich auch wieder ein Hahn" – auf dem Hof ist. Nur die Hühner füttern dürfen die Jugendlichen nicht. Das ist und bleibt ihr Job.