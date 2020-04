Der EGM-Umbau geht voran  Voranmeldung online

Der erste Bauabschnitt bei der Sanierung des Egbert-Gymnasiums kommt laut Pressemitteilung gut voran. Im neuen Schuljahr werden die kommenden Fünftklässler im frisch sanierten Gebäude unterrichtet. Das Bild zeigt den renovierten Speisesaal (links) und das ehemalige Internatsgebäude, das völlig entkernt und zu beiden Seiten verbreitert worden ist, sodass hier lichtdurchflutete Klassenzimmer entstanden. Die technische Ausstattung wird auf dem neuesten Stand sein, so die Mitteilung. Das Egbert-Gymnasium geht bei der Anmeldung der neuen Fünftklässler neue Wege: Da der „Tag der offenen Tür“ verschoben wurde, konnte die Schule in diesem Jahr keine Voranmelde-Bögen an interessierte Eltern von Viertklässlern weitergeben. Ab sofort kann man sich daher über ein Online-Formular auf der Homepage der Schule von zuhause aus voranmelden. Auf diese Weise ist man schon vorgemerkt.