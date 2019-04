Der Domina ins Auge blicken

Zu einer außergewöhnlichen Weinprobe laden Silvia Kirchhof und Helga Bachner am Ostermontag, 22. April, um 18 Uhr, in den Rüdenhäuser „Weinkeller am Schloß“.

Mal poetisch, mal prosaisch und vor allem musikalisch stellt das Duo laut Pressemitteilung die klassischen Rebsorten anhand von Weinen aus dem Fürstlich Castell`schen Weingut vor. Weil sie finden, dass in jedem Glase Frankewein die Seele einer Frau schlummert, blicken die Gäste der Domina ins Auge, amüsieren sich – ganz sportiv - mit Frau Müller-Thurgau, lassen sich von Fräulein Bacchus begleiten oder entdecken den ganz persönlichen Charme von Frau Silvaner. Kirchhof, Sängerin und Schauspielerin, schlüpfe gekonnt in die Rebsorten des Frankenweins, heißt es abschließend.

Platzreservierung unter Tel.: (09 383) 70 44 oder per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de, der Eintrittspreis beträgt 40 Euro.