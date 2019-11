Volkach vor 1 Stunde

Der Chor des Musikvereins Volkach singt auf der Vogelsburg

Am Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr, gestaltet der Chor des Musikvereins Volkach unter Manfred Weidl die Messe in der Kirche Mariä Schutz in Volkach. Zelebrant wird Pater Dominikus Trautner vom Benediktinerkloster Münsterschwarzach sein. Der gemischte Chor des Musikvereins bringt laut Pressemitteilung Chorsätze aus der "Missa festiva" von Lorenz Maierhofer sowie neue und traditionelle Adventslieder zu Gehör.