Der Brunnen wird zum Schwimmbad

Diese beiden Jungs planschen mitten in Escherndorf (Lkr. Kitzingen). Das Baden in öffentlichen Brunnen ist in vielen Kommunen nicht erlaubt, mitunter wird es aber toleriert. In den nächsten Tagen wird wohl keine Erfrischung im Brunnen nötig sein: Der Deutsche Wetterdienst sagt Temperaturen von 20 bis maximal 25 Grad voraus.