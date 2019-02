Der Aufstieg kann kommen für Michelfelds Handballer

Sollte die 1. Mannschaft des SV Michelfeld am Ende der Saison, wie schon im vergangenen Jahr , wieder auf einem Aufstiegsplatz stehen - dann wird auch aufgestiegen. Das gab Vorsitzender Harald Dennerlein in der Hauptversammlung des Vereins nach Absprache mit der Mannschaft bekannt. Denn diesmal, so glauben Vereinsverantwortliche und die Spieler, ist die Mannschaft gereift genug, den Schritt zu machen.

Das waren die Spieler wohl vor einem Jahr noch nicht, als sie als Vizemeister die Möglichkeit zum Aufstieg hatten. "Das war zu früh für den Aufstieg", sagte Spielertrainer Maximilian Häckner über den einstimmigen Beschluss der Spieler.

"Die Mannschaft ist jetzt gefestigter." Spielertrainer Maximilian Häckner

Das Ziel für diese Saison war: Noch besser werden. Und das bezog sich nicht unbedingt auf den Tabellenplatz. "Die Mannschaft ist jetzt gefestigter", sagte Häckner und verwies auf die zum Teil knapp gewonnenen Spiele, in denen die Handballer viel Kampfwillen und vor allem Zusammenhalt bewiesen. Fällt ein Leistungsträger aus, dann springen andere in die Bresche. Das alles sei aber nur möglich – und das sagte nicht nur der Spielertrainer – durch viele engagierte Helfer und auch den Tross an Fans, der nicht nur bei Heimspielen die Mannschaft zu großer Leistung bringt.

Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie aus den Vorstandsberichten deutlich wurde. Denn der Verein ist mit 194 Mitgliedern kein großer, schafft aber mit seiner Kinder- und Jugendarbeit eine gute Basis und bietet mit der Wanderabteilung auch "ein Leben nach dem Handball". Schafkopfturnier, Weißwurstfrühstück, Pizzafest, die Ausrichtung der Kerm mit großem Umzug und das erstmals veranstaltete Muttertagsfest mit Zelt, rotem Teppich, Lounge und DJ – all das sehr gut besucht und nur mit großem Engagement zu leisten.

Gute Absprache mit den Marktsteftern

Nicht ganz einfach ist die Spieleinteilung zu Saisonbeginn, denn die Michelfelder müssen sich die Halle mit den in der gleichen Liga spielenden Marktstefter Handballern teilen. Das laufe zwischen den beiden Vereinen sehr gut, wie Schriftführer Matthias Popp sagte. In der Halle selber gebe es viele andere Veranstaltungen und es können dort keine zwei Heimspiele gleichzeitig stattfinden. Immer teuer wird auch die Mitgliedschaft in den Verbänden. Zudem wird manche Verbandsausgabe pauschal an die Vereine weiter gegeben, kleine Vereine zahlen dabei genau so viel wie große.

Bei den Wahlen wurde Harald Dennerlein ebenso im Amt bestätigt wie Schriftführer Matthias Popp und Kassier Otmar Senft. Neu in der Führung ist die stellvertretende Vorsitzende Ulla Götz, die Frank Schramm ablöst. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Friedrich Kraft ausgezeichnet, für 40 Jahre Dietmar Schardt, für 20 Jahre Martina Dennerlein, Gudrun Spall, Peter Trabert und Axel Zepter.