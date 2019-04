Der 1. FC Euerfeld hat gewählt

Im zweiten Anlauf hat es mit der Wahl des Vorstands beim 1. FC Euerfeld geklappt: Der langjährige Vorsitzende Peter Hammer stellte sich nochmals zur Wahl und wurde ebenso wie sein Stellvertreter Thorsten Bechold und Kassier Franz Scheller im Amt bestätigt. Neu im Team des Vorstands ist Schriftführer René Pfriem.

Peter Hammer blickte bei der Jahresversammlung auf die Arbeit im vergangenen Jahr zurück. Dabei erwähnte er die erfolgreichen Veranstaltungen und Feste, die dank vieler helfender Hände gemeistert werden konnten. Sein besonderer Dank galt den langjährigen Mitgliedern Helmut Mack, Ralf Stark und Brigitte Götz.

Franz Scheller legte laut Pressemitteilung einen detaillierten Kassenbericht vor. Demnach verzeichnete der Zweckbetrieb einen Verlust von 11 636,50 Euro, der wirtschaftliche Betrieb schloss mit einem Überschuss von 9 969,38 Euro. Im Jahresergebnis 2018 konnte ein Gewinn in Höhe von 8409,88 Euro verzeichnet werden.

Kathrin Wächter, Frauenvertreterin und Sportleiterin Volleyball, berichtete von 16 Spielen in der abgelaufenen Saison, wovon genau die Hälfte gewonnen und verloren wurde, so dass man am Ende auf Platz 5 landete. Die Spielerinnen kommen aus: Dettelbach, Obereisenheim, Euerfeld, Neuhof, Bibergau, Neustadt, Veitshöchheim, Waldbrunn, Neusetz, Würzburg, Laub, Mainstockheim, Eibelstadt und Effeldorf. Ihr besonderer Dank galt Trainer Jim Branson.

Weiter wurden gewählt: Frauenvertreterin und Sportleiterin Volleyball: Kathrin Wächter; Sportleiter Fußball: Alexander Rettner; Ausschussmitglieder: Andreas Behon, Manuell Metz, Helmut Mack, Hubert Houdek, Manfred Seltsam und Jochen Rettner; Kassenprüfer: Martin Graber und Gerald Füller; Platzwart: Christian Mack und Peter Scheller (Jim Branson); Fahnenabordnung: Emil Füller und Küchenbeauftragte: Brigitte Götz.