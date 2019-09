Wässerndorf vor 1 Stunde

Den siebten Band gibt es beim Schlossruinenfest

Rechtzeitig zum diesjährigen Schlossruinenfest an der Wässerndorfer Schlossruine am Sonntag, 8. September, ist der siebte Band der Wässerndorfer Schriftenreihe erschienen. Herausgeber Lothar Huthöfer habe wieder etliche Geschichten rund um Schloss, Ort und die Menschen zusammengetragen, freut sich Monika Rützel, Vorsitzende des Schlossruinenvereins. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, den die Feuerwehrkapelle Eibelstadt musikalisch begleitet. Danach bietet der Verein Gelegenheit zum Mittagessen. Die Vorsitzende hofft jetzt nur noch auf gutes Wetter, der Verein hat aber zur Sicherheit auch ein Zelt aufgebaut. Die sonst verschlossene Ruine in Privatbesitz kann um 13, 14.30 und 16 Uhr besichtigt werden. Für Kinder bietet der Verein mittelalterliche Spiele an und natürlich Stockbrot.