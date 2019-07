Den Sieg im Blick: Hellmitzheim putzt sich heraus

30 Landessieger aus ganz Deutschland haben sich für den 26. Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" qualifiziert, darunter auch Hellmitzheim. Welche Dörfer mit Gold, Silber, Bronze und Sonderpreisen ausgezeichnet werden, entscheidet die Bundesbewertungskommission, die am Sonntag, 7. Juli, von 12 bis 15 Uhr den Ort genau unter die Lupe nimmt. In dem Iphöfer Ortsteil ist nicht nur wegen des Flatterhauses viel los. Sitzgruppen oder Bänke vor den Anwesen stehen dort nicht nur zur Zierde, sie werden genutzt als Orte des gemeinsamen Zusammensitzens. In den vergangenen Tagen allerdings waren vermehrt Hellmitzheimer zu sehen, die mit Besen und Gießkannen bewaffnet durch den Ort zogen. Denn der ohnehin schon mehr als präsentable Ort soll noch etwas schöner werden. So machte sich zum Beispiel eine Gruppe Frauen auf, die Glasscheiben der Buswartehäuschen, die bei der Feuerwehr oder die der Schaukästen auf Hochglanz zu bringen. Währenddessen sind auch Karl Mandel und Georg Müller unermüdlich unterwegs, um die Grünflächen zu bewässern. Die Hellmitzheimer haben sich vorbereitet, jetzt heißt es Daumen drücken für den Bundesentscheid.