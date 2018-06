Den Projekten eine Chance geben

Die Junge Union Volkach (JU) begrüßt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Würzburg, den Eilantrag auf Baustopp für das Hotel in den Weinbergen abzulehnen (wir berichteten).

Damit sei die Klage „formell wie materiell zu Recht abgelehnt worden“, so die Junge Union in einer Pressemitteilung. Umso mehr verwundere es, dass Bürger am Vorwurf des „Rechtsbruches“ festhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu würden Begriffe wie „Schwarzbau“, „Betonklotz“ oder der Vorwurf der Bestechlichkeit des Volkacher Stadtrates und die Angriffe auf Stadtratsmitglieder und Bürgermeister die Diskussion in eine emotionale und unsachliche Richtung treiben.

Als Populismus bezeichnet die JU dieses Verhalten. Natürlich sei bei beiden Projekten nicht alles glücklich verlaufen. Darüber könne diskutiert werden. Dennoch seien alle politischen wie rechtlichen Verfahren korrekt durchlaufen worden. Das sei zu akzeptieren.

Die JU fordert die Volkacher auf, nicht in Beschuldigungen, Anfeindungen und Widerständen zu verfallen, sondern den Projekten eine Chance zu geben und die Investoren zu unterstützen. Die JU appelliert: „Geben wir den Projekten also eine Chance, gestalten die Zukunft – und sprechen lieber miteinander statt übereinander.“