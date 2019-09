Rehweiler vor 1 Stunde

Den Prädikantendienst nach vier Jahrzehnten beendet

Der Kirchweihgottesdienst in Rehweiler bildete den festlichen Rahmen für die Verabschiedung von Siegfried Sauerbrey (79) aus dem Prädikantendienst. Der CVJM-Posaunenchor Haag spielte laut Pressemitteilung zu Beginn ein Choralvorspiel zu dem Lied „Bis hierher hat mich Gott gebracht“. Pfarrer Hans Gernert erinnerte daran, dass Siegfried Sauerbrey gegenüber der Kirche in Rehweiler aufgewachsen ist, in ihr konfirmiert wurde, später das Amt des Vertrauensmanns im Kirchenvorstand übernahm, in der Kirche den Mesnerdienst versah und einige Renovierungen tatkräftig unterstützte.