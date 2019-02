Den Nachträgen im Kindergartenbau auf der Spur

Warum gibt es gleich nach Baubeginn zur Sanierung des evangelischen Kindergartens in Marktbreit bereits die ersten Nachträge? Eine Frage, der am Montagabend der Bauausschuss vor Ort auf der Baustelle nachging und von Architekten, Planer und Statiker durchaus schlüssige Antworten bekam.

Es ist ein großes Bauvorhaben der Stadt. Das historische Gebäude am Graben wird umfassend saniert und um einen Anbau erweitert. War anfangs Kindergarten nur im Erdgeschoss des Hauses vorgesehen, die weiteren drei Geschosse sollten Wohnungen bleiben, so wurde die Planung so geändert, das komplette Gebäude für den Kindergarten zu nutzen. Das schlug sich aber auf die kalkulierten Kosten nieder, die von rund 2,2 Millionen Euro auf rund 3,8 Millionen Euro stiegen, was neben den höheren Auflagen für die künftige Nutzung auch einem Aufzug geschuldet war.

Zwar wurden zur Kalkulation Untersuchungen an der Substanz vorgenommen, doch konnten die nur während des laufenden Betriebs im Kindergarten und deshalb nicht allzu gründliche durchgeführt werden. Erst nach Entkernungsarbeiten wurde das Bild vollständig. Und dabei zeigte sich, dass der Boden wenig tragfähig ist, die Fundamente zu schwach, um die neuen Lasten aufnehmen zu können. Dazu sind nun aufwändige Gründungsarbeiten nötig, die ebenso, wie die maroden Sandsteingewände, Mehrkosten verursachen. Reserven seien allerdings in der Kalkulation eingearbeitet.

Die meisten Unwägbarkeiten dürften nun allerdings beseitigt sein, so die Planer und bei der Gesamtkostenschau bewege man sich, trotz der Nachträge, immer noch im Rahmen. Nun dürften sich auch die Nachträge deutlich reduzieren.

Dies sollten die Ausschussmitglieder, so Bürgermeister Erich Hegwein, nun in ihren Fraktionen kommunizieren, damit nicht bei weiteren Nachträgen ähnliche Vorwürfe kommen, wie in der vergangenen Ratssitzung. Für ihn selber war es wichtig zu erfahren, dass nun ein klares Bild über eventuelle weitere Nachträge herrscht. Denn wenn der Bau teurer komme, dann hätte die Stadt gleich abreißen und neu bauen können, was am Ende weniger gekostet hätte.