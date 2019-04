Den Glauben bestätigt

„Jugendliche überraschen uns derzeit beim Einsatz für das Klima. Warum nicht auch beim Engagement für und in ihrem Glauben?“, so Pfarrer Ulrich Vogel zu den neun Jugendlichen, die am Palmsonntag ihre Konfirmation in Schernau feierten.

Die Jugendlichen hätten es ab sofort selber in der Hand, aus dem heute bestätigten Glauben etwas zu machen, wird Vogel in einer Pressemitteilung zitiert. Analog der Bewegung für Klimaschutz von Schülern und Studenten ist auch der Einsatz für Gerechtigkeit und Nächstenliebe ein lohnendes Ziel, für das man als Christ aufstehen und sich engagieren sollte. „Christ sein heißt auch Verantwortung zu übernehmen in der Zivilgesellschaft“ - so ermutigte Pfarrer Vogel die Jugendlichen an ihrem Festtag, die beim Gruppenbild stolz die Kerzen präsentieren, die Vertrauensfrau Gerda Köstner für alle gestaltet hat.

Im Bild Pfarrer Uli Vogel mit den Konfirmanden (hinten von links) Mariele Hartlieb, Katja Zischler, Alishia Eckl,Timo Elker und Julian Dorsch, (vorne von links) Carl Stibbe, Lara Klinger, Emma Feth und Johan Stibbe.