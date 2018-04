Den Glauben am Taufstein bekannt

(hb) „Wachsen wie ein Baum“ lautete am Sonntag das Motto bei der Konfirmation in der Abtswinder St. Marienkirche. Zehn junge Menschen bekannten am Taufstein ihren Glauben und wurden von Pfarrerin Beate Krämer gesegnet. (von unten links) Felix Dörr, Thomas Geiger, Dominik Latzel, Christina Göllner, Jana Weber, Anastasia Trump, Lara Bräutigam, Celin Arnoldt, Barbara Krämer und Emil Albert.