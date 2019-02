Den Führerschein fürs Rad bestanden

Viele Stunden bereiteten sich die 26 Viertklässler der Grundschule Willanzheim-Hüttenheim auf ihre Radfahrprüfung vor. Für die theoretische Ausbildung war die Klassenlehrerin Maria Kronmüller zuständig, den praktischen Teil übernahmen die beiden Polizeibeamten Norbert Müller und Sabine Diener, so die Mitteilung der Schule. An einem Vormittag kam die Augenoptikerin Katrin Rickel von der Firma Gollach-Optik aus Iphofen in die Schule. Sie führte kostenlos den vorgeschriebenen Sehtest mit den Schülern durch. Nach dem erfolgreichen Ablegen beider Prüfungen zeigten die Kinder ihr neuerworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten bei einer Fahrt durch Willanzheim. An allen wichtigen Stationen standen Schülereltern und kontrollierten, ob alle gelernten Regeln eingehalten wurden. Anschließend überreichten Schulleiterin Susann Hillgärtner und Bürgermeisterin Ingrid Eckert-Reifenscheid die Fahrradführerscheine, Wimpeln und Urkunden. Im Klassenzimmer feierten die Kinder diesen besonderen Tag mit heißem Getränken und einem leckeren Buffet.