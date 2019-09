Kitzingen vor 30 Minuten

Demo für Demokratie und Menschenrechte

Wie viel Würde haben Menschen, die vor der Not in ihrem Heimatland fliehen? Wo ist die Würde der Menschen, die im Mittelmeer um ihr Leben kämpfen? Wie viel Würde hat ein Arbeitnehmer, dem jede Möglichkeit für ein erträgliches Einkommen verweigert wird? Was ist los in unserem Land, wenn Politiker bedroht und angegriffen werden?