Dem Patienten TSV Rödelsee geht es besser

"Wir haben noch eine Sperrfrist von einem Jahr und dann ist das Kapitel UG endgültig abgeschlossen", erklärte Dietmar Chrischilles, Vorsitzender des TSV Rödelsee in der Jahreshauptversammlung. Der Verein habe die im Jahr 2012 gegründete UG als eigenständige Gesellschaft der ehemaligen Drittliga-Handballer zum Jahresende 2018 liquidiert und die Verbindlichkeiten beglichen.

Trotzdem konnte Finanzvorstand Holger Kelle für 2018 ein finanziell erfolgreiches Jahr mit einem fünfstelligen Jahresüberschuss bilanzieren. War der Verein vor ein paar Jahren noch als "kranker Patient" daher gekommen, geht es dem TSV heute besser und er schreitet auf dem Weg zur völligen Gesundung voran. "Ich kann nur allen danken, die sich ehrenamtlich in den Dienst des Vereins stellen und appellieren, weiter tatkräftig mitzuhelfen", sagte Kelle.

Vor allem Veranstaltungen sorgen für Einnahmen

Denn wie das Zahlenwerk offenbarte, haben hauptsächlich die Einnahmen aus Veranstaltungen dem Verein ein so gutes Ergebnis beschert. So erhielt der TSV mit seinen fleißigen Helfer – auch weil das Wetter 2018 mitspielte – einen höheren Überschussanteil von der Weinfestgesellschaft. Schöne Summen warfen auch die Stände am Rödelseer Frühling und dem Erntedankmarkt ab. Zudem erwirtschaftet der Verein Einnahmen durch die Ausrichtung von Betriebsweihnachtsfeiern und zwei Braten-Sonntagen im Vereinsheim "die hall".

Zur gut besuchten Weihnachtsfeier sei gar das Essen ausgegangen und auch beim Kirchweih-Pfefferessen hieß es: volles Haus."Wir konzentrieren uns auf größere Veranstaltungen und haben deswegen auch in die hall investiert", erklärte Dietmar Chrischilles, der weitere Verbesserungen, etwa bei der Küchen-Entlüftung, ankündigte. Der Vorsitzende honorierte den Einsatz von Vereinskoch Hans Seitz und seinen Helferinnen in der Küche, die an jedem Heimspielwochenende Hähnchen anbieten. Unter der Woche zeichne sich Walter Schubert als "Mann am Zapfhahn" aus und bei Veranstaltungen sei auf das Thekenteam um den Ehrenvorsitzenden Klaus Wandler Verlass.

Die 500-er Marke soll dieses Jahr geknackt werden

Wie Dietmar Chrischilles darlegte, konnte der Verein 14 Mitglieder hinzugewinnen und hatte zum Jahresbeginn 499 Mitglieder, heuer wolle der Verein die 500er-Marke brechen. Der Vorsitzende betonte, dass treue Mitglieder als Vereinsbasis wichtig seien und ernannte den ehemaligen Großfeldhandballer Jürgen Bamberg aus Fröhstockheim nach 50 Jahren Vereinstreue zum Ehrenmitglied. Vereinsehrennadeln in Silber (25 Jahre) gingen an Hans Amberger, Armin Schmitt, Christa Pruy, Albert Pruy, Waltraud Freunde und Marina Wulf.

"Wir hatten im vergangenen Jahr Neuwahlen und die Vorstandschaft hat sich gefunden", sagte Dietmar Chrischilles. Trotz kleineren Gremiums komme die Führungsriege gut voran. Das Vereinsleben bereicherten die Radtour und die "Pack mers-Tour" beim Skifahren in Oberstdorf zusammen mit dem Feuerwehrverein. Um auch unter der Woche mehr Leute in "die hall" zu locken, hat sich der Verein vor ein paar Monaten zum Abonnement von Sky Gastro entschlossen. Dadurch kann der TSV Interessierten die Übertragungen von Champions-League-Spielen und besonders der Münchner Bayern bieten sowie an Donnerstagen die Handball-Bundesliga.

Schriftführerin Annalena König gab einen Jahresüberblick und aus den Abteilungen berichteten Krista von Kiesling (Seniorengymnastik), Jürgen Baumann (Tennis), Jürgen Schmitt (Handball), Matthias Korn (Jugendhandball) und Peter Wurm (Tanzen).