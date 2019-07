Mainstockheim vor 1 Stunde

Dem Fahrer fehlte die Fahrerlaubnis

Am Dienstagabend kontrollierten die Ordnungshüter in der Hauptstraße in Mainstockheim einen Kleinkraftradfahrer. Der 16-jährige Jugendliche war mit seiner Yamaha mit überhöhter Geschwindigkeit, etwa mit 40 - 45 km/h gefahren. Das Zweirad hätte jedoch nur 25 km/h schnell sein dürfen, berichtet die Polizei. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Kleinkraftrad sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.