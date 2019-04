Dekanatsfrauen spenden an die Tafel

260 Euro für die Kitzinger Tafel kamen bei der Andacht von Pfarrerin Elfriede Koch am Dekanatsfrauentag des Evangelischen Dekanats Kitzingen im Paul-Eber-Haus zusammen. Freudestrahlend nahmen die zweite Vorsitzende Aloisia Ihrig-Braune und Kassier Klaus Ihrig von der Kitzinger Tafel die Spende entgegen. Die Dekanatsfrauenbeauftragten Uschi Sattes und Elli Stühler übergaben die Spende im Beisein von Dekan Hanspeter Kern.

Insgesamt 1095 Personen werden das ganze Jahr über mit Lebensmitteln, Gemüse und weiteren Produkten von der Tafel versorgt. Weil das zu Platzproblemen führte, war ein Umbau in den Räumen des Städtischen Bauhofs in der Äußeren Sulzfelder Strasse dringend nötig. Trotz Eigenleistungen sind über 12 000 Euro zu schultern. Die 45 Mitarbeiter dürfen weiterhin in den Räumen des Bauhofes bleiben, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden.