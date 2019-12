Kitzingen vor 1 Stunde

Dekanats-Senioren stimmten sich auf den Advent ein

Intensive Tage des Advents erlebten die Senioren des Dekanats Kitzingen in der schwäbischen Alb. Ziel war das Kloster Untermarchtal, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Krippen des Künstlerpfarrers Sieger Köder im Kloster Schönenberg in Ellwangen und besonders die Adventskrippe in Wasseralfingen boten Neues für die Gruppe aus Franken. Weitere Stationen waren Blaubeuren, das prachtvolle Münster Obermarchtal – den barocken Tempel der Schwaben, Kloster Ursberg mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk, Sigmarinen mit seinem Hohenzollernschloss und dem historischen Fildelishaus die Nudelfabrik Gagli, der Ulmer Weihnachtsmarkt und das Steifmuseeum in Gingen. Die Teilnehmer erlebten erfüllte Tage mit adventlichen Abenden mit meditativen Tanz und vielen Impulsen, heißt es in der Mitteilung. Begleitet wurde die Gruppe von der Vorsitzenden des Seniorenforums des Dekanats Kitzingen Margit Pfaff und Dekanatsaltenseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz.